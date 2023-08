【人気急上昇】 【値下げしました！】韓国ブランド『TNGT』のロングコート ステンカラーコート

韓国ブランド『TNGT』のロングコートです。

周りと異なるデザインをお求めの方にはピッタリなコートです。

●サイズ:

胸囲:91cm

胴囲:76cm

身長:165cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

表地 ウール82%、ナイロン17%、スパンデックス1%

裏地 ポリエステル100%

●状態:

2シーズン程着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。

●その他、注意事項:

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

