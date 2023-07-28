ランキング上位のプレゼント 【天体望遠鏡】TeleVue アイピース Delos 4.5mm その他

1. コンディション

LEE filter レンズフィルターセット

・未使用品、販売店保証期間5年以内（令和2年5月9日購入)

Canon キヤノン Speedlite スピードライト 580EX Ⅱ



大幅値下げFUJI FILM XF55-200F3.5-4.8 R LM OIS

2. 付属品

SIGMA 18-300 F3.5-6.3 DC MACRO HSM Nikon

・元箱一式、小売店納品書

Canon CP1300(WH) + KL-36IP



❤色収差を低減するプロ用レンズ搭載❣最大1000倍率の本格派♪❤単眼生物顕微鏡

3. 出品者からのお願い

マンフロット 三脚ケース MBAG120PN

・取引実績ゼロのアカウントでのご購入はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

1. コンディション・未使用品、販売店保証期間5年以内（令和2年5月9日購入)2. 付属品・元箱一式、小売店納品書3. 出品者からのお願い・取引実績ゼロのアカウントでのご購入はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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