商品コード:2415 取り置き6/18

【moussy】THIGH SLIT BLK LOOSE STRAIGHT



サンローラン SAINT LAURENT刺繍デニムパンツ

18900円→タイムセール→17500円

【未使用】MSGM エムエスジーエム パールビジュー デニム ジーンズ



EVCON 5POCKET TUCK WIDE DENIM PANTS

くしゅくしゅの裾がめっちゃいい感じです(//∇//)

mina perhonen always バルーンワイドデニム 2613

股下サイズをわざと長めにしてシャーリングっぽい裾のシルエットにしたら、足長に見えますよね〜

ムー様専用 グレディブリリアン 商品名:別注スリムストレートBL

片方に柄デニムのパッチワークをポイントに付けました、更にカッコ良く見えます。

FLOML ハイカウントギャバリボンパンツ¥35750

細いストレートタイプで裾の方が細めにしてますので、長めでも踏んずけたりしません。性別関係なく、カッコ良く着られます╰(*´︶`*)╯♡

新品YANUK スリムテーパード Really Light RUTH

※身長別着用イメージ

upper hights〔アッパーハイツ〕 デニム

身長160〜165cm :ジャスト

新品 EDWIN×ETRE TOKYO COREデニムワイドパンツ インディゴ

身長160cm以下:ゆったり

ヤヌーク YANUK デニム ストレートデニム ホワイト ルース 25



アッパーハイツ】THE STELLA 2 テーパードデニム ¥27,500 税込

☆素材の関係で、こちら再オーダーは不可能なタイプです。オーダーはご遠慮願いますm(_ _)m

【moussy】MVS FLAREジーンズ



ノースフェイスパープルレーベル ウェービングベルトデニムパンツ

古着や、生地を組み合わせて作っている ハンドメイド品で

未使用 ラグ&ボーン♥️ホワイトデニム 27

す。

【新品・未使用❗️】chico サイドベルトスリットデニムパンツ



Carolプロフィール必読❣️様 確認用

全て手作業で縫われており、一点物になります。

dries van noten 再構築デニム ドリス 2017 パッチワーク

古着を使用しておりますので、古着が苦手な方や完璧をお求めの方は購入をお控え下さい。

the row ジーンズ

縫い目の歪み等がありますが、一生懸命真心をこめて作っている作品になりますのでご理解頂けた方のみお願い致します。

DIESEL ジョグジーンズ grupee 25 ダメージジーンズ



saam様専用

購入前の質問は、ご遠慮なさらず お願いします。

ピンクハウス デニムパンツ



オールドデニムルーズテーパー8ブタケ4PK



HORSESHOE JEAN デニム 【ブルー】

※家庭用ミシンを使用して気ままに製作したハンドメイド品です。完璧な縫製や既製品をお求めの方にはオススメできません。

YANUK 金子綾 ハイライズスリム テーパード デニムパンツ 25 KSX

※古着のリメイク商品、商品により、多少の汚れ・シミ・破れ・ホツレがある場合が御座います。

chimala チマラ デニム パンツ パープル インディゴ

※デニム.生地の内側の見えない部分は切りっぱなし カットオフになっていたり、ほつれがあります。

★美品ラングラー'70sブッシュデニムフレアパンツ表記29×30/usa製

※usedデニムを使用してますが、usedデニムに関しては作製前に水通しを、しております。 ※発送時は綺麗に折り畳んでの梱包をし、発送いたしますのでご了承ください!

moussy THIGH SLIT LOOSE STRAIGHT カット デニム

※ご購入後のクレーム返品はお受け付け出来ませんのでご了承下さいませ

ココディール☆ウエストデザインデニムパンツ

♥質問はお気軽にコメントください。

chima☆さま専用です



MEER. ステッチテーパードデニム.

Osharewalker#古着#オールドベティーズ#デニム&ダンガリー #ベティスミス#キューブシュガー#Andit#antiqua#リメイク#モード系#アンティカ

cycle by myob pants

#再構築#一点物#下北沢#高円寺#代官山#古着#90s#リメイク#ハンドメイド#minazuki#和柄ドレス#who want it

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

