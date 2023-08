3回着用しましたが、汚れ・ダメージはなく、美品です。(タグ残してます。)

茶タグ ノースフェイス USA製 ブルックスレンジ カラー フード付

2.5Lスタッフサック付き(写真3枚目)

◆メーカー説明文

耐久性のある生地と750フィルパワー・ダウンで作られた、ダウンフーディ。ミッドレイヤーとしてもアウターとしても活躍します。

◆商品名:ソリウムARフーディ

◆サイズ:S 肩幅49cm着丈66cm袖丈62cm

◆カラー:マットイエロー

◆素材の扱い:DWR耐久撥水仕上げにより水を弾く

◆重量:490g

◆技術的な特徴

・耐湿性の素綿素材

・透湿性

・インシュレーティッド

・軽量

・圧縮できて荷造りし易い

・防風性

◆デザイン&フィット

・レギュラーフィットでレイヤリングのスペースを確保し動き易い。

(ペットいません。喫煙者いません。香水使用しません。自宅保管)

小さく畳んで圧縮して発送します。畳みシワはご了承下さい。

あくまで中古品となります。ご理解いただき、ご購入をお願いします。

定価¥36000+税

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

