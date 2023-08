ヴァレンティノ valentino スニーカー 40

デザインが気に入り購入しました。

着用時間は晴れの日に5時間程度です。そのうち3時間程はレストランにいました。

沢山スニーカーを持っているため、出品することにいたしました。

普段レディースの24.5-25.0を履くことが多いです。

メンズのデザインを気に入った場合は40を選び少しだけ余裕を持たせて履くことが好きです。

甲が広いのでヒールパンプスは25.0しか入りません。

NIKEとニューバランスのスニーカーをぴったり履きたい場合は24.5でもはいります。

表面、内面は目立った汚れなどはございませんが、裏面は写真のような状態ですので、ご了承頂けるかたにお願い致します。

専用箱に入れてお送りいたします。

完璧を求める方、神経質なかたはご購入をお控えください。

88000円より大幅お値下げしました。

宜しくお願い致します(*^^*)

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

