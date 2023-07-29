特売 オルタプラス　かんたん無線カメラ　防犯カメラ AT-6130 送料無料 防犯カメラ

こちらの商品は、外箱に日焼け跡がございますが、購入後未使用の商品となっております。

0618■コダック★Kodak アクションカメラPIXPRO SP360



VL-V522L-WS カメラ玄関子機 パナソニック

ALTER+ オルタプラス(キャロットシステムズ)

オルタプラス かんたん無線カメラ 防犯カメラ AT-6130 送料無料



ネットワークカメラ、防犯.監視システム

〔商品の特徴〕

VL-VD561L-Nワイヤレス玄関子機

最大30コマ/秒の滑らか映像のかんたん無線カメラ。最大2セットまで使用可能。（カメラ単体の増設はできません）。最大200mの電波到達距離。防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ。クラス初!替式デイナイトフィルターを搭載。夜間は赤外線撮影に自動切替。必要なものが1つのパッケージ!!オールインワン。

【未使用】防犯カメラ ワイヤレス 屋外 4K 660万画素 ブラック



防犯カメラ 屋外 ソーラー充電



パナソニック ホームネットワークシステム（家庭用防犯カメラシステム）

センサ形式1/4型CMOS

彡新品・5台彡 300万画素 360°広角撮影 防犯カメラ 屋外 防水

有効画素数30万画素 (640X480)

SwitchBot 配線不要 防水防塵 屋外カメラ W2802000 新品

レンズ3.6mm f2.0

新品未使用 パナソニック カメラ玄関子機 VL-V523

音声出力○(内蔵マイクより集音)

ホームセキュリティシステム arlo pro2

画角(視野角)水平：53° 垂直：41°

パナソニック ワイヤレスドアモニター VL-SDM310

最低被写体照度0Lux (赤外線撮影時)

YESKAMO 防犯カメラ 【２台】15000mAh 200万画素 1080P

赤外線投光距離最大5ｍ (LED30個)

Panasonic デジタルコードレス電話機 VE-GD78DL-W

保護等級IP65相当 (防水構造)

★防犯カメラ ワイヤレス監視カメラ★ ソーラー 太陽光★

電源出力端子DC-J (赤)

パナソニック VL-SGZ30Kモニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

受信機

【hiko様専用】JENNOV 家庭用 屋外 500万画素 監視カメラ

出力端子映像：RCA-P(黄) 音声：RCA-P(白) 電源：DC-J(赤)

即購入OK✨ DEKCO 防犯カメラ 2つセット 監視カメラ ネットワークカメラ

アンテナ端子SMA-R-P オリジナル (専用アンテナを接続)

0618■コダック★Kodak アクションカメラPIXPRO SP360

映像出力解像度640x480 (VGA)

VL-V522L-WS カメラ玄関子機 パナソニック

受信登録数1台 (カメラ増設不可)

オルタプラス かんたん無線カメラ 防犯カメラ AT-6130 送料無料

保護等級非防水

ネットワークカメラ、防犯.監視システム

無線技術情報

VL-VD561L-Nワイヤレス玄関子機

使用周波数帯2.4GHz帯 (2408MHz～2468MHz)

【未使用】防犯カメラ ワイヤレス 屋外 4K 660万画素 ブラック

変調方式FSK

防犯カメラ 屋外 ソーラー充電

スペクトラム拡散周波数ホッピング方式

パナソニック ホームネットワークシステム（家庭用防犯カメラシステム）

データレート4Mbps 最大

彡新品・5台彡 300万画素 360°広角撮影 防犯カメラ 屋外 防水

映像化方式MPEG-4

SwitchBot 配線不要 防水防塵 屋外カメラ W2802000 新品

映像遅延最大2秒

新品未使用 パナソニック カメラ玄関子機 VL-V523

出力フレームレート最大30FPS

ホームセキュリティシステム arlo pro2

アンテナ利得3dBi (標準付属品)

パナソニック ワイヤレスドアモニター VL-SDM310

通信距離最大200m (見通し)

YESKAMO 防犯カメラ 【２台】15000mAh 200万画素 1080P

その他

Panasonic デジタルコードレス電話機 VE-GD78DL-W

動作温度範囲-10～＋45℃ (カメラ/受信機共に)

★防犯カメラ ワイヤレス監視カメラ★ ソーラー 太陽光★

消費電流カメラ：330mA（最大）受信機：130mA(最大)

パナソニック VL-SGZ30Kモニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

消費電力カメラ：2W 受信機：1.5W

【hiko様専用】JENNOV 家庭用 屋外 500万画素 監視カメラ

電源・電圧DC 12V 0.5A 専用アダプター (カメラ/受信機共に)

即購入OK✨ DEKCO 防犯カメラ 2つセット 監視カメラ ネットワークカメラ

外形寸法(mm)カメラ：W60xH64xD178mm 受信機：W23xH88xD65mm

0618■コダック★Kodak アクションカメラPIXPRO SP360

質量(本体)カメラ：約300g 受信機：約125g

VL-V522L-WS カメラ玄関子機 パナソニック

月々の電気代*約65円(24時間x30日)

オルタプラス かんたん無線カメラ 防犯カメラ AT-6130 送料無料



ネットワークカメラ、防犯.監視システム



VL-VD561L-Nワイヤレス玄関子機

お値段交渉はご遠慮くださいませ。

【未使用】防犯カメラ ワイヤレス 屋外 4K 660万画素 ブラック

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

こちらの商品は、外箱に日焼け跡がございますが、購入後未使用の商品となっております。ALTER+ オルタプラス(キャロットシステムズ)〔商品の特徴〕最大30コマ/秒の滑らか映像のかんたん無線カメラ。最大2セットまで使用可能。（カメラ単体の増設はできません）。最大200mの電波到達距離。防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ。クラス初!替式デイナイトフィルターを搭載。夜間は赤外線撮影に自動切替。必要なものが1つのパッケージ!!オールインワン。センサ形式1/4型CMOS有効画素数30万画素 (640X480)レンズ3.6mm f2.0音声出力○(内蔵マイクより集音)画角(視野角)水平：53° 垂直：41°最低被写体照度0Lux (赤外線撮影時)赤外線投光距離最大5ｍ (LED30個)保護等級IP65相当 (防水構造)電源出力端子DC-J (赤)受信機出力端子映像：RCA-P(黄) 音声：RCA-P(白) 電源：DC-J(赤)アンテナ端子SMA-R-P オリジナル (専用アンテナを接続)映像出力解像度640x480 (VGA)受信登録数1台 (カメラ増設不可)保護等級非防水無線技術情報使用周波数帯2.4GHz帯 (2408MHz～2468MHz)変調方式FSKスペクトラム拡散周波数ホッピング方式データレート4Mbps 最大映像化方式MPEG-4映像遅延最大2秒出力フレームレート最大30FPSアンテナ利得3dBi (標準付属品)通信距離最大200m (見通し)その他動作温度範囲-10～＋45℃ (カメラ/受信機共に)消費電流カメラ：330mA（最大）受信機：130mA(最大)消費電力カメラ：2W 受信機：1.5W電源・電圧DC 12V 0.5A 専用アダプター (カメラ/受信機共に)外形寸法(mm)カメラ：W60xH64xD178mm 受信機：W23xH88xD65mm質量(本体)カメラ：約300g 受信機：約125g月々の電気代*約65円(24時間x30日)お値段交渉はご遠慮くださいませ。よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

防犯カメラ 屋外 ソーラー充電パナソニック ホームネットワークシステム（家庭用防犯カメラシステム）