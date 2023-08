UNDER ARMOUR

WALSH ランニングスニーカー バーガンディ色

[アンダーアーマー] Curry 4 IV More Dubs メンズ White/Royal カリー4バッシュ Stephen Curry ステフィン・カリー

《主人の代理出品になりますので質問等お時間を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。》

⭐︎最終お値下げ!!!

これ以上のお値下げは考えておりません

アンダーアーマーにて購入した正規品です。

一度も履いていない未使用のお品になります。

⚠︎値札などは外しております。

大切に保管しておりましたが勿体なくて結局履く機会が無いためどなたか使って頂ける方にお譲りしたいと思い出品致しました。

レアなお品ですのでコレクションにもいかがでしょうか?

Amazonなどでは約10万程でお取引されているようです。

購入時の箱付きでお送りさせて頂きます。

付属品は箱のみです。タグやその他の付属品はございません。

(⚠︎箱には傷などがございます)

この他、ご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。

美品ですが一度人の手に渡った素人保管のお品ですのでお写真にて状態をよくご確認ください。

詐欺防止の為いかなる場合でも返品はお断りいたします。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アンダーアーマー 商品の状態 未使用に近い

