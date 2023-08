ご覧頂きありがとうございます。^_^

【作品詳細】

作者 竹久夢二

作品名 「黒船屋」

技法 木版画

E.D 231/300

作品寸 縦 約79.5cm 横 約31.5cm

額寸 縦 約107.6cm 横 横59.6cm

作品状態 良好

額装状態 細かなキズ、裏面にヤケ有り

真贋保証 真作保証

額面 アクリル

(注)北海道、沖縄、離島は別途、送料、中継料が必要になります。購入される際は必ず事前にご連絡下さい。

【付属品】

・本品のみ

※個人保管のお品になります。

額縁に細かなキズ等が有ります。

神経質な方はご購入をご遠慮下さい。

ご購入後は防水対策をし丁寧に梱包して速やかに発送致します。

何かご不明な点がありましたらお気軽にご連絡下さい。

即購入も大歓迎です。^_^

■違反行為■

配送後、商品の差替返品などが発覚した場合は速かに通報し然るべき対応をさせて頂きます。

リトグラフ 額装品 シルクスクリーン 版画 絵画 洋画 美術 芸術 アート 額装

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

