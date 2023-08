女性が喜ぶ♪ 帯留め　50個　選んで　自由選択 まとめ買い　お得 着物

帯留め 50個 選んで 自由選択

選択おまかせも可能 ランダム可能

まとめ買い お得

#たもとの帯留め ←の中から30個選んで

合計 37500円

1つおよそ 750円 送料込み

随時種類を増やします。

ソールドアウト(売り切れ)の商品はお選びできません。

#たもとのおまとめ商品

#たもと。

Choose 50 obi fasteners and choose freely

Bulk buying deals

# Choose 50 from ←

Total 37500 yen

Approximately 750 yen each including shipping

Add more varieties all the time.

Items that are sold out cannot be selected.

Japanese kimono and yukata accessories

This English sentence is by Google translation. It may be incorrect grammar or intent. Please give your consent.

