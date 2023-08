seventen by miho kawahito

タグ付き 試着のみの未使用品です。

定価29,480円(税込)

こちらでお譲りいただいたとてもかわいいお品なのですが、着用の機会が少なそうなのでたくさん着ていただける方へお譲りしたいです。

前出品者の方については試着もされていない状態であり、美品です。

あまり目立つものではありませんが一点、右袖口に浮きがあります。写真(5枚目・6枚目)でご確認の上ご検討ください。

*******************************************

DETAIL

SEVEN TEN の人気シリーズ。ふんわり膨らむボリュームスリーブが印象的なニット。

ベーシックカラーのブラック、ホワイト、グレーに春らしいペールカラーのベージュ、ライトブルーを加えた5色展開です。

■デザイン

ふんわり膨らむボリュームスリーブが1枚で着映えします。

袖の切り替えを内側に入れることで身頃がスッキリ見えながらも袖のボリュームが出ます。

袖口のリブで袖の長さを調節できるのでコーディネートに合わせてバランスも調整できます。

裾にサイドスリットを入れることで、ボリュームのあるスカートと合わせたときのもたつきを解消しました。

■素材

ストレッチの効いた柔らかい着心地。

スポンディッシュで軽い素材です。

【生地詳細】

裏地-なし/厚み-やや厚め/透け感-明るい色のみややあり/伸縮性-あり/シーズン-春秋

#seventen by miho kawahito

#セブンテン

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

フェンディ ニットポンチョ タートルネック トップス 人気FUMIKA UCHIDA フミカウチダ カシミヤ ニット ボディスーツ 36マメクロゴウチ オーバーサイズカットソーWRAPINKNOT✖︎COZ パーカーニットDeuxieme Classe クルーネックプルオーバー