日本製レッセパッセ リボン 結婚式二次会 ドレス ワンピース size38

#Qcanvaのワンピース

・アイテム

未使用タグ付き ピエールカルダン pierre cardin PARIS 膝丈ワンピース フロントロゴボタン ウール混 ㈱ラピーヌ 日本製

♡きれいな明るめ赤のピエールカルダンの膝丈ワンピースです。

襟元に袖元のフォーマル感とクラシカルな雰囲気がとても素敵です。

八・九部袖位の袖丈。

さらっとした薄手のサマーウール混です。

・サイズ 9(M相当)

肩幅40cm

身幅47cm

袖丈48cm

着丈97cm

平置き採寸。

着画はお断りいたします。

当方155cmで膝下(ミディ丈)です。

・仕様

フロント6ボタン

裏地あり

肩パッドあり(裏地外生地の縫い付けなのでご自身で外せます)

八~九部袖

フェイク胸ポケット

付属品:予備布

・状態

未使用タグ付きです。

・購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。

・カラー

明るめ赤 レッド

・素材

[表地]毛(ウール)65%

トリアセテート35%

[裏地]キュプラ(ベンベルグ)

◾コメントなし、即購入OKです。

◾配送

簡易包装で、補償匿名性が確保されたメルカリ便(らくらくまたはゆうゆう)での発送になります。

「2~3日以内」としていますが、可能な限り1~2日以内の発送を心掛けています。

上記の発送が難しい場合には、お取引メッセージにてお知らせいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピエールカルダン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピエールカルダン 商品の状態 新品、未使用

