商品仕様:

素材:スチール+ポリプロピレン タイヤ:EVA

重量:5.5kg

対象年齢:1-5歳

耐荷重:30kg

梱包サイズ:69×17×39cm

★【一台四役】

手押し三輪車モード、三輪車モード、バランスバイクモード、自転車モード。様々な使い方があり、工具なしで組み合わせできです。お子様の成長に合わせて4階段でご使用いただけます。

★【高さ調整でき】

お子様の体型に合わせて、サドルとハンドルの高さを調整できます。

★【コントロールバーは調整でき】

コントロールバーは心地良い素材を使用し、ママの操作をもっと安くなります。それに、コントロールバーの長さは4段階調節できます。

★【安全ベルト】

赤ちゃんの安全をより効果的な保護できます。

★【車輪衝撃吸収と滑り止めシステム、安心安全】

空気入れ不要な発泡タイヤを採用しています。室内で使用しても床を傷つけにくいです。平らでない道路の衝撃を軽減し、運転の安定性、快適性、安全性を向上させるだけでなく、赤ちゃんも良く保護されています。

★【持ち運びに便利】

わずかな重量で、子供でも簡単に持ち上げられます。外出先での持ち運びにも便利です。

★【品質保証】

【EN71】取得済み!乳幼児向け製品は【EN71】という規定が発行され、対象年齢や使用目的など、様々な角度から玩具の安全性について検査されます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品仕様:素材:スチール+ポリプロピレン タイヤ:EVA重量:5.5kg対象年齢:1-5歳耐荷重:30kg梱包サイズ:69×17×39cm★【一台四役】手押し三輪車モード、三輪車モード、バランスバイクモード、自転車モード。様々な使い方があり、工具なしで組み合わせできです。お子様の成長に合わせて4階段でご使用いただけます。★【高さ調整でき】 お子様の体型に合わせて、サドルとハンドルの高さを調整できます。★【コントロールバーは調整でき】コントロールバーは心地良い素材を使用し、ママの操作をもっと安くなります。それに、コントロールバーの長さは4段階調節できます。★【安全ベルト】赤ちゃんの安全をより効果的な保護できます。★【車輪衝撃吸収と滑り止めシステム、安心安全】空気入れ不要な発泡タイヤを採用しています。室内で使用しても床を傷つけにくいです。平らでない道路の衝撃を軽減し、運転の安定性、快適性、安全性を向上させるだけでなく、赤ちゃんも良く保護されています。★【持ち運びに便利】わずかな重量で、子供でも簡単に持ち上げられます。外出先での持ち運びにも便利です。★【品質保証】【EN71】取得済み!乳幼児向け製品は【EN71】という規定が発行され、対象年齢や使用目的など、様々な角度から玩具の安全性について検査されます。

