New Arrival!!! 激レア商品が米国より入荷!!!人気必至の商品ですので、購入される前に必ず在庫確認と発送時期確認の方宜しくお願い致します(他で売れている可能性、出張中の可能性があります)!!!

ラリマー 癒しの波模様ブレスレッド



ブレスレット BVLGARI

珍しい一点物ですので、ご興味のある方は是非お早めに!早い者勝ちです!

ヴァンクリーフ&アーペル ビンテージアルハンブラ ブレスレット



4A+ゴールドルチルクォーツ×ゴールデンプレナイト❀タイチンルチルクォーツ

ナバホ族のビンテージサウスウェスタンホースシルバーブレスレットになります(STERLING刻印)。1960年代頃になります。ホース、ホースシュー、グッドラック、そして、ハート、これ以上ない最強の組み合わせな逸品ですね!初めて見ました!

エルメスケリーブレスレットです。



値下げ!ティファニーブレスレット インフィニティ

米国アリゾナ州ナバホ居住区のモニュメントバレー近くのトレーディングポストで購入したビンテージシルバーブレスレットになります。気になる方やお探しの方はこの機会に是非!超安値にてお譲り致します。日本で大手オンラインインディアンアメリカジュエリーストアや東京で扱ってるお店、またはRRLのビンテージセクションで同様のナバホ族のビンテージブレスレットを購入したら、この値段の2倍はするようです。米国買付!Made in USA!まず、見つかりません。

【最高品質】深輝緑 キャッツアイグリーンルチル ブレス 11mm珠 k565



エルメス ジャンボ ブレスレット レザー 状態良好!チョーカーにも!シルバー

サイズ: ブレスレット全長約18.5cm(素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい)

ティファニー SV925 インフィニティ 3P ブレスレット[g938-26]



CHIEKO+ チエコプラス luxe chain brace ブレスレット

素材:STERLING SILVER & TURQUOISE & MOTHER OF PERAL

GUCCI シルバー ダブルG キー ブレスレット



あずきちゃん様専用ページ美肌シュンガイト ハート ブレスレット ②

重量 : 約17.2g

⭐︎【天然】タイチンルチルクオーツ ブレスレット 12+mm



トトロさん専用、15日迄とりおき

状態:超ビンテージアイテムですが、比較的状態良好です。新品にはないビンテージの雰囲気があります。画像にてご判断の上ご確認下さい。

ルイヴィトン ユニセフ ブレスレット BTSテテ着用



希少✨ ヴィトン ブレスレット M92251 モノグラムヴェルニ レキシントン

パソコンやスマホ環境によって実際の色と多少異なる場合がございますが、返品返金には応じられませんのでご了承ください。

✨ minapiy様専用✨ゴールドタイチンルチルキャッツアイ ブレスレット



希少 ルイヴィトン ブラスレセリュール

他フリマ/オークションにも出品しておりますので、もし、そちらで売却しましたら、その時点で商品出品を停止致しますので、その点ご了承下さい。

kayopi様専用 HERMES エルメス ケリードッグ ブレス ゴールド金具



HERMES エルメス ブレスレット レザー オレンジ

気になる点などあればお気軽にお問い合わせ下さい。 よろしくお願い致します。

オーロラレインボー マイアミキューバン ブレスレット



474未使用 エルメス アピブレス レザーブレスレット 3重 □E

*最後に、自己紹介文を必ずご一読いただき、自己紹介文内に記載の発送予定日を了承した上で、ご購入下さい。

商品の情報 ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

New Arrival!!! 激レア商品が米国より入荷!!!人気必至の商品ですので、購入される前に必ず在庫確認と発送時期確認の方宜しくお願い致します(他で売れている可能性、出張中の可能性があります)!!!珍しい一点物ですので、ご興味のある方は是非お早めに!早い者勝ちです!ナバホ族のビンテージサウスウェスタンホースシルバーブレスレットになります(STERLING刻印)。1960年代頃になります。ホース、ホースシュー、グッドラック、そして、ハート、これ以上ない最強の組み合わせな逸品ですね!初めて見ました!米国アリゾナ州ナバホ居住区のモニュメントバレー近くのトレーディングポストで購入したビンテージシルバーブレスレットになります。気になる方やお探しの方はこの機会に是非!超安値にてお譲り致します。日本で大手オンラインインディアンアメリカジュエリーストアや東京で扱ってるお店、またはRRLのビンテージセクションで同様のナバホ族のビンテージブレスレットを購入したら、この値段の2倍はするようです。米国買付!Made in USA!まず、見つかりません。サイズ: ブレスレット全長約18.5cm(素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい)素材:STERLING SILVER & TURQUOISE & MOTHER OF PERAL 重量 : 約17.2g状態:超ビンテージアイテムですが、比較的状態良好です。新品にはないビンテージの雰囲気があります。画像にてご判断の上ご確認下さい。 パソコンやスマホ環境によって実際の色と多少異なる場合がございますが、返品返金には応じられませんのでご了承ください。他フリマ/オークションにも出品しておりますので、もし、そちらで売却しましたら、その時点で商品出品を停止致しますので、その点ご了承下さい。気になる点などあればお気軽にお問い合わせ下さい。 よろしくお願い致します。 *最後に、自己紹介文を必ずご一読いただき、自己紹介文内に記載の発送予定日を了承した上で、ご購入下さい。

商品の情報 ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⭐︎天然銅色ゴールドルチルクオーツ バングル 94g(新)もぷち様、刹那アクセサリー天然石ブレスレット グリーンルチルクォーツ 15mmテニスブレスレット ダイヤモンド YG天然 カコクセナイト イン アメジスト ブレスレット9.6mmrinshan様【SA010《no.1》極上1点物】極上カラーチェンジアンデシンぬゅっこ様専用 シャネル ブレスレット パール クラウン 2重 ココマーク神秘の鉱石♎レクライ⭐ブレスレット♌翡翠♍水晶❄レモンスモーキー♊プラクルアン✨優しい輝きMIXサゲニティッククォーツ約12.1~12.4ブレスレット☆886ARedLine レッドライン SHINY ブレスレット