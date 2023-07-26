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配送員設置 My Wave warm dryer3.0 衣類乾燥機

商品の説明

2022年製
TOSHIBA ED-45C 衣類乾燥機 2012年製 凹みあり ピュアホワイト
去年購入して一年程使いました。まだ全然使えますが、引っ越しに伴い必要無くなったので売りに出します。
✨極美品✨　 衣類乾燥除湿機 F-YZSX60-S 19年製
画像2枚目見ても分かる通りボタンの液晶部分に少し傷が付いておりますが、その他目立つ傷、汚れ、問題はありません。付属品はありません。
フルリスト　布団乾燥機
よろしくお願いします。
11Y 衣類乾燥機　東芝　2018年製　ED-45C 容量4.5キロ

エアファースト風呂バンス1000
乾燥方式···電気
K♢161 ケーズウェーブ 乾燥機 MY WAVE WARM DRYER 3.0

衣類乾燥機 7kg 7kg 家庭用 1人暮らし 布団乾燥機 ふとん乾燥
容量···～4kg未満
乾燥機 6kg UV照射 除菌機能 チャイルドロック

IRIS FK-W1-WP ツインノズル布団乾燥機　アイリスオーヤマ
・最大乾燥量：3kg
My Wave warm dryer3.0
・電源：AC100V、50/60hz
新品未開封 アイリスオーヤマ 除湿機 2.0L デシカント方式 DDB-20
・消費電力：850W
山善【新品】衣類乾燥除湿機　ホワイト除湿器　YDC-C601(W)
・材質：本体、ドラム：ステンレス
IRIS OHYAMA サーキュレーター 衣類乾燥除湿機 IJD-150-WH
・サイズ：幅49cm×高さ58.5cm×奥行40cm
TOSHIBA ED-45C 衣類乾燥機 2012年製 凹みあり ピュアホワイト
・重さ：17kg

✨極美品✨　 衣類乾燥除湿機 F-YZSX60-S 19年製

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

フルリスト　布団乾燥機
2022年製去年購入して一年程使いました。まだ全然使えますが、引っ越しに伴い必要無くなったので売りに出します。画像2枚目見ても分かる通りボタンの液晶部分に少し傷が付いておりますが、その他目立つ傷、汚れ、問題はありません。付属品はありません。よろしくお願いします。乾燥方式···電気容量···～4kg未満・最大乾燥量：3kg・電源：AC100V、50/60hz・消費電力：850W・材質：本体、ドラム：ステンレス・サイズ：幅49cm×高さ58.5cm×奥行40cm・重さ：17kg

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

配送員設置 My Wave warm dryer3.0 衣類乾燥機

6分钟前

配送員設置 My Wave warm dryer3.0 衣類乾燥機

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(税込) 送料込み
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配送員設置 My Wave warm dryer3.0 衣類乾燥機 配送員設置 My Wave warm dryer3.0 衣類乾燥機

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