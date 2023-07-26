配送員設置 My Wave warm dryer3.0 衣類乾燥機

2022年製

TOSHIBA ED-45C 衣類乾燥機 2012年製 凹みあり ピュアホワイト

去年購入して一年程使いました。まだ全然使えますが、引っ越しに伴い必要無くなったので売りに出します。

✨極美品✨ 衣類乾燥除湿機 F-YZSX60-S 19年製

画像2枚目見ても分かる通りボタンの液晶部分に少し傷が付いておりますが、その他目立つ傷、汚れ、問題はありません。付属品はありません。

フルリスト 布団乾燥機

よろしくお願いします。

11Y 衣類乾燥機 東芝 2018年製 ED-45C 容量4.5キロ



エアファースト風呂バンス1000

乾燥方式···電気

K♢161 ケーズウェーブ 乾燥機 MY WAVE WARM DRYER 3.0



衣類乾燥機 7kg 7kg 家庭用 1人暮らし 布団乾燥機 ふとん乾燥

容量···～4kg未満

乾燥機 6kg UV照射 除菌機能 チャイルドロック



IRIS FK-W1-WP ツインノズル布団乾燥機 アイリスオーヤマ

・最大乾燥量：3kg

My Wave warm dryer3.0

・電源：AC100V、50/60hz

新品未開封 アイリスオーヤマ 除湿機 2.0L デシカント方式 DDB-20

・消費電力：850W

山善【新品】衣類乾燥除湿機 ホワイト除湿器 YDC-C601(W)

・材質：本体、ドラム：ステンレス

IRIS OHYAMA サーキュレーター 衣類乾燥除湿機 IJD-150-WH

・サイズ：幅49cm×高さ58.5cm×奥行40cm

TOSHIBA ED-45C 衣類乾燥機 2012年製 凹みあり ピュアホワイト

・重さ：17kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2022年製去年購入して一年程使いました。まだ全然使えますが、引っ越しに伴い必要無くなったので売りに出します。画像2枚目見ても分かる通りボタンの液晶部分に少し傷が付いておりますが、その他目立つ傷、汚れ、問題はありません。付属品はありません。よろしくお願いします。乾燥方式···電気容量···～4kg未満・最大乾燥量：3kg・電源：AC100V、50/60hz・消費電力：850W・材質：本体、ドラム：ステンレス・サイズ：幅49cm×高さ58.5cm×奥行40cm・重さ：17kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✨極美品✨ 衣類乾燥除湿機 F-YZSX60-S 19年製フルリスト 布団乾燥機