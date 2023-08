美品☆[Christian Louboutin] 定価431,200 FLAT LOUIS STRASS フルスワロ ストラス ハイカットスニーカー 43 グリーン イタリア製 クリスチャンルブタン

状態:美USED サイズ:43

採寸は以下になります。

アウトソール:約29.5センチ

高さ:約14センチ

(素人採寸の為、誤差はお許しください。)

デザイン、シルエット共にブランドのこだわりが詰まった一品です。

多少のスレやソールの汚れ、型崩れがあります。

レースに色移りがあります。左足内側に一か所ストーンの取れがあります。

お探しの方、この機会にいかがでしょうか。

購入先:ルブタン名古屋高島屋

・身長、体重、着用感についての質問はお答えしかねます。実寸を参考にお願いします。

・発送については記載の通りになります。

・写真のものが、付属品を含めてすべてです。

・裾上げ、サイズ直しについては把握出来かねますので、実寸をご参考ください。

・中古品になりますので、細かい点まで気になさる方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 やや傷や汚れあり

