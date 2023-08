C 0300.1000.0100.1000

6/1出品

-------------------------------------

-------------------------------------

▪️こちらの商品は古物市場で購入した商品です。

▪️正規品でございます。

-------------------------------------

▪️ブランド:CELINE

▪️商品名:ショルダーバッグ

▪️シリアル・型番:

▪️属性:レディース

▪️カラー:ワインレッド

▪️素材:エナメルレザー

▪️サイズ:(約cm)縦25×横×31マチ12

▪️ベルトサイズ:(約㎝) 約28(調節可能です。)

▪️付属品:保存袋

▪️ランク: B

▪️参考定価:

-------------------------------------

【商品状態】

型崩れ有

カビ臭有

表面に擦れ、若干の汚れ有

金属部分に小傷有

内側に汚れ有

持ち手のコバがヒビ割れして、糸が出ている所有

持ち手に跡付き有

写真判断でお願い致します。

-------------------------------------

【ランク説明】

N:新品(製造から2年以内)

NS:未使用品

S:新品同様品

A:中古超美品

AB:中古美品

B:中古良品

BC:強い使用感

C:破損有

J:要修理

-------------------------------------

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 傷や汚れあり

