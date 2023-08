希少 Buddhist Punk ブディストパンク ローリングストーンズ ベロマーク ダメージ加工Tシャツ

COLOR:ホワイト

SIZE:2

実寸:肩幅52cm、身幅54cm、袖丈21cm、着丈69cm

素材:コットン100%

状態: 中古になりますが、大きなダメージはないです。

・即購入OKです♪

・佐川急便の宅配や、クロネコヤマトのネコポス等で送料無料で配送致します。(沖縄、離島は定形外)

#GJBuddhistPunk

#GJメンズTシャツ

#GJ夏

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...クルーネック

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブディストパンク 商品の状態 やや傷や汚れあり

