【2022福袋】 えりん様専用ページです 陶芸

この度はオーダー頂きまして誠に

京焼 三浦竹軒造 赤絵 雲龍鳳凰文 四方瓶 共箱 M R4967B

ありがとうございます。

【未使用】鍋島青磁 双耳鶴首瓶 第９代目小笠原長春作 花瓶 青磁鉱石 貫入 陶印

ご縁に感謝いたします^ ^

木村盛伸 鉄釉茶碗 茶道具 共箱 共布 栞 未使用



茶道具 蓋置 吉村楽入 京名所十個入



茶道具 楽 慶入 慶楽印 楽焼漆塗 金蒔絵松文 木貝写茶合 共箱 V R4974

-------------------------------------------------

M様へ感謝お嫁入り‼️強運‼️波うさぎ伊万里錦手波うさぎ❌菊竹梅長木瓜形刺身皿 3客

※オーダーにあたり一つだけお願いがあります。

生楽陶苑 白砂天目 茶杯

オーダーを頂きましたお茶碗は一から絵付けをさせて頂きます。

送料込【逢絢亭】茶道具 蓋置 京焼 浅黄交趾 瓢透し 真葛（宮川）香斎 共箱入り



骨董 時代もの 金の網目に蝶々 花瓶 花入 古い物 古い花瓶

出来上がりまでにお日にちを頂きますが、

九谷焼 圧三造 青九谷小皿18枚 木箱付A 直径11.4cm 東H5-0418☆

ご連絡が途絶える様な事はない様

218『萩焼 小振りの抹茶茶碗』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク

どうぞ宜しくお願い致します。

燈火器、灯火器、織部焼、江戸、古陶、志野焼、骨董品、茶器、茶道具、アンティーク



茶道具 加藤藤山 阿蘭陀 水指 塗り蓋 共箱

何ありましたらこちらにお気軽にコメント下さいませ。

追伸:蒐集品放出断行7版記念セール！ 【gallery 三益】鈞窯紫紅斑紋酒盃

-------------------------------------------------

九谷焼 初代 須田菁華 作 染付花鳥文様盃 2点



京焼 香合 香道具 仏具 古道具：時代物 骨董 扇形



志野 香合 桐箱付き 骨董品

それでは、ご用意が出来ましたら

茶道具 楽吉左衛門 十一代慶入造 黒茶碗 極め箱 M R5130

コメントにご連絡させて頂きます。

F430 朝鮮青磁 抹茶碗 雲鶴紋 木箱入り 仕覆付 茶道具



備前焼 人気作家 安弘 龍 大香炉



送料込【逢絢亭・新品】茶道具 茶入 京焼 中興名物 玉柏写 仕覆付 陶若窯 共箱

早くに出来上がりましたらコメントで

古伊万里 伊万里 大徳利 徳利 花入 染付 アンティーク伊万里 李朝 古玩 １客

お知らせさせて頂きますので

永楽年製在銘 青花染付『鳳凰蓮祥瑞文』瓢箪形大型壺迫力のある壺虫食いアンティーク

通知が届く様、こちらのページにいいねを

中國古董，古玉器，稀少，貴重

宜しくお願い致します^ ^

陶芸家 櫨ノ谷窯 吉野靖義 本手絵唐津 塩笥壺 絵唐津 古唐津 共箱



島田 文雄 釉下彩 洋蘭文 壷 花器 飾壺 東京芸大 四方桟共箱 c384



唐三彩 唐三彩四系罐 唐時代 陶芸



【初期作】河井寛次郎 紅碗(共箱)



古染付 盃 李朝 古玩 ぐい呑み アンティーク李朝 鑑賞陶器 コレクター １客

⚫︎色絵 鯉のぼり ¥8,150

萬雲 茶碗 昇雲 菓 湯み 4点 茶道具 茶器具 茶碗 煎茶道具 金彩 絵柄

(オーダー料/送料込み価格)

備前焼、花瓶こ



セール！・ 黄瀬戸/瀬戸焼 徳利 江戸中期~後期 1820~50年 29/5_4

⚫︎色絵 葦に蛍 ¥6,720

平安竹泉造盃

(オーダー料/送料込み価格)

織部 角皿



茶道具 香合



香炉 龍泉窯香炉 :XG8-1



茶器 茶道具 茶碗 韓国 池 順鐸 高麗大井戸茶碗 韓国人間国宝 高麗陶窯

▪️仕上がり目安 5月末

中国 清朝時代 雲龍図 青華 香合 木箱付 トヒサ 本さ5-0512☆



九谷焼 古九谷 色絵金彩 人物花文 四方瓶



◎古道具 庵々◎江戸時代 古瀬戸焼 お預け徳利◎猪口酒盃ぐい呑酒器舟徳利古道具



値下！染付桜川水指 茶道具懐石鵬雲斎坐忘斎淡々斎即中斎而妙斎七事式水屋道具炭道具



中国 居仁堂印 釣窯 海鼠釉 青磁 炉均窯 火鉢 一對 F 3117A



李朝 染付 徳利 瓶 雲龍文

一点一点、生地も絵付けも手で作陶しています。

【茶道具】宗絢作 仁清 青楓茶碗

出来上がりの現物の写真を見て頂いてからご納得の上でのご購入でお願いします。

追伸:蒐集品放出断行第8版記念【三益】龍泉窯双獣冠耳水瓶（元時代）



古谷道生 信楽窯変ぐい呑

それではお時間を頂戴致しますが

再値下げ！希少 志野焼 徳利 陶芸品 酒器 花瓶 新品

どうぞ宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

この度はオーダー頂きまして誠にありがとうございます。ご縁に感謝いたします^ ^-------------------------------------------------※オーダーにあたり一つだけお願いがあります。 オーダーを頂きましたお茶碗は一から絵付けをさせて頂きます。 出来上がりまでにお日にちを頂きますが、 ご連絡が途絶える様な事はない様 どうぞ宜しくお願い致します。何ありましたらこちらにお気軽にコメント下さいませ。-------------------------------------------------それでは、ご用意が出来ましたらコメントにご連絡させて頂きます。早くに出来上がりましたらコメントでお知らせさせて頂きますので通知が届く様、こちらのページにいいねを宜しくお願い致します^ ^⚫︎色絵 鯉のぼり ¥8,150(オーダー料/送料込み価格)⚫︎色絵 葦に蛍 ¥6,720(オーダー料/送料込み価格)▪️仕上がり目安 5月末 一点一点、生地も絵付けも手で作陶しています。出来上がりの現物の写真を見て頂いてからご納得の上でのご購入でお願いします。 それではお時間を頂戴致しますが どうぞ宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

不染斎 大徳寺 歓渓 天目 茶碗 圓相 圓窓 森山歓渓 d56【大名品】◆高麗青磁象嵌鶴菊花紋扁瓶 扁壷◆検）仏像 空海 親鸞 法然 千利休陶芸 抹茶茶碗 茶道具 茶器 八代 吉向十三軒古萩盃池順鐸 高麗茶碗 茶道具