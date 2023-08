「 #ClosetRose 」←青い文字をタッチで他の作品もご覧頂けます❀

皆さまのご愛顧のおかげで、取引実績1000件を迎える事ができました(*´︶`*)

実績を記念して、最高峰の職業用ミシン・ロックミシンを導入致しました!

今までの作品も全て丁寧に縫い上げておりますが、さらにプロ仕様縫製の作品を皆さまにお届け出来ます♡

ご質問・ご購入前にプロフィールの確認を必ずよろしくお願いいたします✿

【詳細】

着丈 128㎝ 身幅 67㎝ 袖丈 48㎝

※平置きでの測定

個人計測のため若干の誤差はご了承ください

普段2〜3Lサイズの方に着ていただけるフリーサイズです

(普段M・ Lサイズの方も着用できます)

ウエストリボン付きですので身体に合わせて着用できます♡

【発送】

宅急便コンパクト

※ 簡易梱包となります

【ご購入時の注意点】

❀出品しているワンピースは全て正絹としてお譲りいただいた着物をリメイクしておりますが、正絹はプロでも判断が難しい素材ですので稀に正絹に似ている素材である場合がございます

✿ハンドメイド作品の為左右のバランスが微妙に違う事やミシン目の歪みや張りなど至らぬ部分などがある場合がございます

❀柄合わせを優先してお作りしておりますので着物の縫い合わせの位置は必ず身体の中心になる訳ではございません

✿お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色味や質感、サイズ感が多少異なって見えることがございます

❀アンティーク着物を使用していますので、シミ、ほつれ、汚れ、針穴、臭い、剥げ、やけ、擦れ、てかり、折りシワ等あるものもございます

✿布端はロックミシンで処理してます(ロックミシン以外で処理する場合もございます)

❀裏地なし

✿猫の毛が商品についてしまう事がございます

❀しっかりと商品チェックを行なっていますが、見逃し等あると思いますのでご理解頂ける方のみお願いします

✿お客さまのご都合及び、一度ご着用された商品の返品・返金・交換はお受け出来ません

❀ご不明点はご購入前に必ずご確認お願い致します

大変恐縮ではございますが、トラブル回避のため神経質な方や、素人作品に市販品・既製品と同等の完璧を求める方、ハンドメイドにご理解頂けない方はご購入をお控え下さいませ*_ _))

0421f

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

