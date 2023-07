商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

フォローしていただいた方、必ずお値引きさせて頂きます!

お値引き相談など、ご希望の方はコメントからご連絡ください。

【商品詳細】

ブランド:ファセッタズム

カラー :パープル系

素材 :画像をご参照ください。

品番:RB-SW-U04

サイズ:5

肩幅62センチ

袖丈61センチ

身幅67センチ

着丈74センチ

防水加工された面白い素材の側面とFACETASMらしいオーバーシルエットが

非常に特徴的なジップアップパーカーです。

背中から肘に走るリブラインもFACETASMを象徴するディティール。

通常使用品のため、過度に状態を気にされる方は購入を控えていただけますと幸いです。

質問等ございましたら遠慮なくご質問下さい。

至らぬ点もございますが、気持ちの良いお取引を心がけますのでよろしくお願いします。

COMME des GARCONS コムデギャルソン

Yohji yamamotoヨウジヤマモト

Y-3 ワイスリー

JOHN LAWRENCE SULLIVAN ジョンローレンスサリバン

LAD MUSICIANラッドミュージシャン

FACETASM ファセッタズム

TAKAHIROMIYASITA THE Soloist タカヒロミヤシタザソロイスト

TOGA VIRILIS トーガビリリース

Undercover アンダーカバー

がお好きな方にもオススメです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ファセッタズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

