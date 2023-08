若者の大愛商品 嵐ファンクラブ限定 嵐ファンクラブ会員限定盤 blu-ray4枚セット アイドル

ГARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM "Record of Memories"

嵐ファンクラブ会員限定盤 blu-ray4枚セット

1回再生したのみ、綺麗です、ディスクは再生確認済みです。

中古品であるためご理解の程お願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。

即購入OK、防水で発送致します

乃木坂 乃木恋6周年記念アルバム



【収録内容】

Disc1

ГARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM "Record of Memories"」

本編映像

Disc2

ГARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM "Record of Memories"」

• Masaki Aiba version

• Sho Sakurai version

Disc3

ГARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM "Record of Memories"」

• Kazunari Ninomiya version

• Satoshi Ohno version

Disc4

ГARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM "Record of Memories"J

• Jun Matsumoto version

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

