【期間限定】 MINI GT トイザらス限定 71 LB★WORKS Nissan GT-R ミニカー

写真のミニカーになります。
絶版 希少カラー ヨネザワ ダイヤペット 大型 三菱 ふそうダンプ
ガラスケースにて飾ってあったものになりますので開封品です。
☆24時間以内発送可能☆ トミカ 初回特別仕様 計42台
状態写真にてご確認の上、中古品であることを踏まえて購入をご検討下さい。
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