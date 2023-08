お買い得モデル union ジョーダン NIKE ジャケット ブルゾン

ユニオン ジョーダン ナイキ ジャケット

ユニオン ジョーダン ナイキ ジャケットUNION × Jordan 2 Future is Now Liner Jacket サイズ:L(USサイズ)カラー:BLUE unionオンライン購入品です。袋からも出していない新品となります。なのでサイズは測れず、ご自身でサイト情報などご覧ください。特徴メンズウェアブランドのUnionとのコラボレーションにより生まれたリバーシブルジャケット。 片面は暖かい厚手の着心地で、寒い日に最適。 もう片面は撥水性があり、雨天時にしっかりと体をカバーします。本体外側は撥水ウーブン素材で、さらりとした状態が持続。本体内側には合成素材の中わたを詰めた厚手のウーブン素材を使用しているため、暖かさが持続。商品の詳細前面のフルレングスのスナップボタン袖口にスナップボタンUnionラベルUnion Jordan Flight表示カラー: イクエーターブルー/フォトンダストUNION ユニオン NIKE ナイキJORDAN ジョーダンカラー···青 ブルーカラー···ブルー柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

