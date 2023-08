商品に興味を持っていただきありがとうございます。

以下をお読みいただき入札をお待ちしています。

【商品の説明】

商品名:Nike Air Jordan 1 High Zoom Comfort Hare

ナイキ エアジョーダン1 ハイ ズーム コンフォート ヘア

ブランド:ナイキ NIKE

型番:CT0978-100

カラー:ホワイト

サイズ:US10.5 28.5cm

【商品の状態】

使用状況:新品 未使用

上蓋を開けたのみです。

【その他】

国内オンラインショップにて購入致しました。

落札から12時間以内のご連絡、ご入金できる方のみご購入ください。

受け取り後の評価まで確実にお願い致します。

ご返信いただけない場合、「落札者様都合」で、お取消しさせていただくことがありますのでご了承下さい。

値引き交渉は致しません。

他サイトにも出品しておりますのでオークション取り消しの場合もございますのでご注意下さい。

どうぞよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

