ungridのミリタリーパンツです。

色違いを購入しましたので、こちらは出品致します。

ウエスト、裾にドロストが付いているので調節可能です。

ウエスト(調節可能) 82cm

ヒップ 115cm

股上 37cm

股下 66cm

わたり 78cm

裾幅(調節可能) 28.5cm

表地

ナイロン 56%、レーヨン 36%、ポリウレタン 8%

裏地

ポケット裏側拡大

ポリエステル100%

まだ出品に迷いがありますので、出品を取り下げる場合があります(> <)

※売り切りたいので、多少のお値段交渉は承ります( . .)"

〈まとめ買いもお値引させて頂きます( .ˬ.)"〉

〘小さい子供がいますので、返信や発送にお時間頂く場合があります( ᴗˬᴗ)〙

#ungrid

#アングリッド

#ミリタリー

#ミリタリーパンツ

#カーキ

カラー···グリーン

丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アングリッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

