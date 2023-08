2022高い素材 ラルフローレン　バスローブ　3M 60cm ベビー アウター

ラルフローレン

バスローブ

商品の情報 商品のサイズ 60cm ブランド ラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

ラルフローレンバスローブ着丈は約38cmです。ラルフローレンは3Mのサイズ60cmとなっていますが海やプールの時のはおりとして使うならもう少し大きいお子様でも着られそうです。頂き物ですが、一度洗濯機で洗っただけで着用は一度もしていません。汚れやシミはありません。自宅保管品ですので、ご理解のある方にお譲りしたいです。カラー···ホワイト柄・デザイン···無地素材···コットン

