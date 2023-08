新しい nextraveler ハーフパンツ ショートパンツ

AMPHIBIOUS TRAVEL SHORTS 1.1

カラー:ライトグレー

サイズ:XL

■¥24,750(TAX included)

「THIS IS NOT A STORE」で、あっという間に完売しましたNEXTRAVELER TOOLSが誇る夏の大人気商品「水陸両用パンツ」、別名「丘海パン」。

今年は1.1へとバージョンアップしまして、数量限定の受注生産品

Material

BODY:Cotton 40% / POLYESTER 30% / NYLON 30%

ANOTHER FABRIC:POLYESTER 100%

FASTENER:VISLON(METALUXE)

ManufactureJapan

高城剛

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

