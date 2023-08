US Marine Corps のために考案されたBeyond clothing 供給のPCU level4 wind shirts /Bora jacketです。

みんな大好きMade in USA。

アフガニスタンなど中東地域で活動する米軍特殊部隊向けに作られた非常に希少なモダンミリタリーアイテムとなります。

PCU(Protective Combat Uniform)は、特殊部隊用に作られた圧倒的な高さの機能性を誇るアメリカ軍の中でも最高峰のモデル。

Level4 Windshirtは高い携帯性と防風性能、撥水性能に焦点を合わせてつくられたアイテムですのでとても軽く、アウター、シャツ、インナーとしてもお使い頂けるオールシーズンなアイテム

ゴアテックスのような硬いナイロンではなく、軽いアイテムですのでTシャツの上からはもちろんライトウエイトアウターの上からも羽織って頂けます。

大きくデザインされた襟周りはレベルセブン同様、立ち襟気味でとてもかっこいいシルエット。

フードが収納されてるので突然の雨にも余裕で対応。フードのバランスも最高です。

年間を通して使い勝手の良い1枚は出番も多く価値のある1枚だと思います。

□ サイズ □

表記 【 XL -reg】

実寸

裄丈 97cm [首元中心→袖先]

身幅 69cm [脇下→脇下]

袖丈 66cm [脇下→袖先]

着丈 78cm [背面襟下縫目→裾]

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

condition:deadstock

Patagonia Mars PCU lv7 comoli kato us army us navy vintage m-47 m-51 m-65 m90 ARC'TERYX LEAF SAS

ミリタリー ビンテージ ファーストモデル ジャングルファティーグ ベルギー ロリザードカモ

サラマンダーカモ ダックハンター ユーロミリタリー ブラックモールスキン アニ散歩

ブラッシュカモ アークテリクス リーフ ゆーみん スリーピング シャツ パンツ トレーナー スニーカー

ミリタリー アーミー レンジャー アサルト サバゲー スイス軍 スウェーデン軍 アメリカ軍 イギリス軍 カナダ軍 イタリア軍 ロシア軍 ドイツ軍

管理No.90

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 新品、未使用

