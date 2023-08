【新作入荷!!】 ALEXIASTAM Blondie Sandy 新品未使用 タグ付き 正規品 水着セパレート

ALEXIASTAM

Blondie Sandy

新品未使用 タグ付き 正規品

完売品 入手困難

サイズ M

出品迷っている為お値下げ不可

コメント来ても消去します

アクティブな方へお勧めな、全体シャーリングのクロップドキャミトップのBlondie(ブロンディー)です。

ALEXIASTAM Blondie Sandy 新品未使用 タグ付き 正規品

しっかりとバストを支えてくれるヘルシーなデザイン。

全体をシャーリングで仕上げているので、シンプルになりすぎず可愛らしい印象に。

沢山泳ぎたい気持ちと、流行の可愛いデザインが着たい気持ちを両方叶える形です。

肩紐のストラップは調整可能です。

M size

Top: C,D,E cup

Under: 60-74cm

カラー···グレー

#alexiastam

#ALEXIASTAMカラー···グレー

カラー···グレーカラー···グレー

