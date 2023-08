sahara MARTE 2022ss

WONDERFUL WORLD 赤ギンガムパッチワークワンピース

Weeping Willow Cross Neck Dress

公式からオンラインで購入いたしました。

着用予定が無くなった為、試着のみで未使用となっております。

いつか着ようと取ってありましたがしばらく着る機会が無さそうなので出品します。

現在は販売していない人気完売商品です。

畳んで送らせて頂く際に多少畳ジワがつくかと思いますがご了承下さい。

タグは付いた状態で送らせていただきます。

切って欲しい方はおっしゃってください

コメント無し即購入可。

他にもレディース出品中です。

商品説明

たっぷりと生地を使用したクロスネックリボンのデザインが印象的なドレス。

袖・リボンにはシダレヤナギを彷彿とさせる柔らかなジャガード生地を使用。動作の度に揺れ動き、女性らしい印象を与えます。

身頃にはマットな質感の生地を使用しめりはりを持たせセンセーショナルなデザインに。透け感なく一枚で着用いただけます。

カラー ベージュ

素材

ポリエステル75%、ナイロン25%

別布レーヨン100%

サイズ

FREE

身幅:44

肩幅:32.5

総丈:125

そで丈:61

#sahara #marte #martevintage

#オケージョン #オケージョンドレス

#結婚式ドレス#お呼ばれドレス

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド サハラ 商品の状態 新品、未使用

