激安店舗 sincethen ワンピース　花柄ワンピース　リゾートワンピース　シンスゼン ロングワンピース

【sincethen】

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新品未使用

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●サイズ:M

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●着丈:123cm

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●ウエスト幅:平置きで35cm

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●カラー:イエロー×ブルー

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家の中で試着してみましたが色が似合いませんでしたので出品致します(T_T)

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柄・デザイン···花柄

定価24200円 LACE DOCKING LACE UP DRESS

袖丈···袖なし

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季節感···春、夏

スナイデルsnidelタックレイヤードワンピース新品タグ付き未使用



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#フリルワンピース

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

【sincethen】ロングワンピース新品未使用●サイズ:M●着丈:123cm●ウエスト幅:平置きで35cm●カラー:イエロー×ブルー家の中で試着してみましたが色が似合いませんでしたので出品致します(T_T)柄・デザイン···花柄袖丈···袖なし季節感···春、夏#リゾートワンピース#リゾートワンピ#sincethen#インポート #フリルワンピース

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

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