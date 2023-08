【商品詳細】

45R モンプチデニムのワンピース



【商品詳細】エイミーイストワールのwinter flower バストカシュクール ロングワンピースになります。即完売した限定アイテムのピンクVerです。人気のあるブラックベースに鮮やかなピンクの花柄。咲き誇る花の総柄とフワッと広がるフレアスカートはwinter flowerをイメージしています。バランスよく胸元と背中をV開きにしてトップはスッキリ感を。スカートはサイドジップになっています。1枚で華やか見えする色合いと、程よいボリューム感で普段使いからパーティシーンまで、幅広く活躍します♪【アイテム】 ・ eimy istoire winter flower バストカシュクールワンピース ・ブラック ピンク ・レディースFree ・ポリエステル100% 着丈(約):105cm ウエスト:68cm 身幅:42cm 袖丈:58cm※お手持ちのお洋服と比べ合わせる事を推奨します。 【状態】 写真撮影時にマネキンに試着したのみのタグ付き、新品、未使用品になります。特に記載する事もなく状態はとても良いと思います。※カメラ性能により色味が完璧に出ない場合があります。新品、未使用ではありますが自宅保管という点だけはご了承下さい(*´-`)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこちらの商品以外にも多数出品しております!おまとめ割も可能です!ぜひ御覧ください(*´꒳`*)⬇️大人系カジュアル LINE UP!⬇️#杏のセレクトroom ⬇️ワンピースお探しの方はこちらから⬇️#杏のワンピースroom ✨フォロー割しております。【フォロー割希望】コメント下さい♪✨ ・〜4999円=200円OFF・5000〜9999円=400円OFF・10000円〜=800円OFF コメントなし即購入もOKです♪お値段相談、質問等ありましたら、お気軽に(*´꒳`*)bーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーGYDA Rady リエンダ スナイデル マーキュリーデュオ リリーブラウン フレイアイディー ロイヤルパーティー マキシ丈 ミディ丈 ロングワンピース プリーツスカートなどがお好きな方におすすめです♪

