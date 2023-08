ご覧頂き誠にありがとうございます。

ozz oneste 着物袖和風カーディガン



以下商品の詳細でございます。

・ブランド

ENFOLD

エンフォルド

・アイテム

ミラノリブカーディガン

カーディガン

スリット

コットン素材

チャコールグレー

・サイズ

38サイズ(M相当)

肩幅65cm

身幅57cm

総丈 フロント50cm バック 58cm

袖丈48cm

※素人採寸になりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

・状態

目立った傷や汚れのない、状態の良いびひんぇございます!

・特徴

「くるむ、包み込む」の意を持つ、その着心地の良さや計算し尽くされた無駄のない造形的なフォルムが人気を博す「ENFOLD」より発売の人気商品ミラノリブカーディガンでございます。

大胆に肩を落としたオーバーサイズがトレンド感をアップ。

余計な装飾を省くことで着回し力はもちろん、より洗練された雰囲気を演出してくれる一着となっております!

コットンミラノ素材が程よいきちんと感と優しい肌触りを与えるショートカーディガンでございます。

完売となり、中々入手する機会の無い当商品。この機会に是非どうぞ!

AACD加盟大手ブランドリユースショップにて購入致しました。

梱包は丁寧を心がけておりますが、簡易包装にて発送を行わせて頂きます、何卒ご了承下さいませ。

ご不明な点など、質問欄にてお気軽にお問い合わせ下さいませ。

値下げ交渉も可能な限り対応させていただきます。

宜しくお願い申し上げます。

ーーーーーーーーーーー

その他、当ページ内ではUSEDハイブランドやヴィンテージのアパレル、

バッグや財布など、高級なお品物をお買い得価格にて販売しております!

お買い物周りに是非、当ページもご閲覧いただけますと幸いでございます!

#K’sshopエレガンス

#K’sshopドメスティック

ーーーーーーーーーーー

エンフォルド ドメスティックブランド ドメブラ エレガンス 洗練 デザイナー 高級婦人服 カジュアル モード 奥ゆかしさ 人気商品 定番商品 オシャレ 完売商品

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンフォルド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

