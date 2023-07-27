新製品情報も満載 椅子付属ピアノ カシオ casio　送料込み 鍵盤楽器

ピアノ

M-AUDIO OXYGEN61 61鍵キーボード スタンド付き

カシオ セルビアーノ

電子ピアノ KAWAI CA58R

ピアノ以外もハープシコードやビブラフォンオルガンなど音色を変えることができます。 ヘッドホンで夜など練習することもできます。使用感はありますが、送料込みとなっておりますので、細かな事を気にされない方、練習用にいかがでしょうか。 本体のみとなります。音は出ます。 場所により、分解の上発送致します。大きな品物のため、発送までお時間を頂戴することがございます。なお、離島の送料については追加送料がかかります。その他はお問い合わせください。 椅子追加。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

ピアノ カシオ セルビアーノ ピアノ以外もハープシコードやビブラフォンオルガンなど音色を変えることができます。 ヘッドホンで夜など練習することもできます。使用感はありますが、送料込みとなっておりますので、細かな事を気にされない方、練習用にいかがでしょうか。 本体のみとなります。音は出ます。 場所により、分解の上発送致します。大きな品物のため、発送までお時間を頂戴することがございます。なお、離島の送料については追加送料がかかります。その他はお問い合わせください。 椅子追加。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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