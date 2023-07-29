日本初の white bristol ブリストル　3 新品未使用 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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着丈75cm、身幅55cmカラー···ブラック袖丈···半袖サイズ3 フットボールクラブの監督のワードローブをイメージしたF.C.Real BristolとWhite MountaineeringとのコラボレーションQUALITY:COTTON 100% (COTTON PLATING STITCH)Made in Japan