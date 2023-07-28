【お取り寄せ】 M42マウントPORSTAutomatic-Weitwinkel35mmF2.8 レンズ(単焦点)

【M42マウント】PORST Automatic-Weitwinkel 35mm F2.8

超美品 NIKON AF MICRO 105mm f2.8 D レンズ C172

ihagee Exaktar 35mm F2.8の銘板違いですが、こちらはM42スクリューマウントを採用しているので、多くのフィルムカメラ、デジタルカメラにアダプターを介して装着可能です。

【美品】ニコン Nikon Ai-S NIKKOR 20mm F2.8

レンズ内、ホコリの混入がありますがカビは発見できませんでした。絞り連動します。フォーカスリング動作します。PORSTレンズの中でも珍しいレンズです。

CONTAX Tele-Tessar 300mm F4 良品 お買得

多少のお値下げ検討致します。

シグマ 19mm F2.8 EX DN ソニーEマウント用



sigma 135mm f1.8 canon

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

◎貴重 前期◎PENTAX Super Takumar 35mm F2 L689

開放F値···2.5～3.0未満

◆新品コンタックスDistagon T* 25mm F2.8MMG CONTAX

焦点距離···18mm～70mm未満

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【M42マウント】PORST Automatic-Weitwinkel 35mm F2.8ihagee Exaktar 35mm F2.8の銘板違いですが、こちらはM42スクリューマウントを採用しているので、多くのフィルムカメラ、デジタルカメラにアダプターを介して装着可能です。レンズ内、ホコリの混入がありますがカビは発見できませんでした。絞り連動します。フォーカスリング動作します。PORSTレンズの中でも珍しいレンズです。多少のお値下げ検討致します。フルサイズ対応···フルサイズ対応可開放F値···2.5～3.0未満焦点距離···18mm～70mm未満

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM canon用FE 20mm F1.8 G 革袋付き【美品】FUJIFILM FUJINON XF18mm F2 R【希少】 Fujinon W・S 5.6 150mm レンズ フィルムカメラ送料無料 限定１個 SLR Magic CINE 50mm T0.95 入手困難SONY ソニー 20mm F2.8 SAL20F2Minolta MC W.ROKKOR-HH 35mm/f 1.8