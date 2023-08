私の商品ページを閲覧くださいましてありがとうございます✨✨

☆ クリスチャンディオール

☆カラー☆/ ブラウン CD金具

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)

☆サイズ☆

【寸法】

全長/106㎝

ベルト穴同士の間隔/2㎝

※若干の誤差はあるかもしれませんのでご了承ください。

☆商品説明☆

クリスチャンディオールの本革の高級なベルトになります(^^)

モチーフとされている定番デザインであるCD金具がバックルに大きく入った印象的なアイテムです✨

金具部分のメッキが多少剥げ感見受けられますが裏側ですし、ご着用には支障ございませんので安心してお使いいただけます❣️

※ご購入いただいた後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)

※発送方法は定形外郵便などできるだけご希望の発送での発送をいたしますのでご希望がありましたらお気軽にお申し付けください。

※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。

※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。

※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。

カラー···ブラウン

素材···本革

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

