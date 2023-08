BOLZONELLA / ボルゾネッラ

beams別注のデニムウエスタンシャツ

2022年の春にbeamsfで購入

サイズ38

1、2度着用の美品

インディゴブルー(ウォッシュド ブルー)

着丈 73/肩幅 42/身幅 52/そで丈63cm

定価 30,000円程

アメリカンテイストにイタリアの色気を纏わせた名品と呼ぶに相応しいBOLZONELLAのデニムウェスタンシャツです。(BEAMS別注品 / MEN'S EX掲載)

ボディは細身のスリムフィット。肌触りの良いライトオンスのデニム生地にストレッチが効いていますので着心地も抜群です。

カジュアルなスタイルには勿論、ジャケットにもなんなく合わせる事が出来る稀なイタリアンウェスタンシャツです。

BOLZONELLA / ボルゾネッラbeams別注のデニムウエスタンシャツ2022年の春にbeamsfで購入サイズ381、2度着用の美品インディゴブルー(ウォッシュド ブルー)着丈 73/肩幅 42/身幅 52/そで丈63cm定価 30,000円程アメリカンテイストにイタリアの色気を纏わせた名品と呼ぶに相応しいBOLZONELLAのデニムウェスタンシャツです。(BEAMS別注品 / MEN'S EX掲載)ボディは細身のスリムフィット。肌触りの良いライトオンスのデニム生地にストレッチが効いていますので着心地も抜群です。カジュアルなスタイルには勿論、ジャケットにもなんなく合わせる事が出来る稀なイタリアンウェスタンシャツです。カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地襟···レギュラーカラー素材···デニム季節感···春、夏、秋、冬#beamsf#BOLZONELLA#ボルゾネッラ#オリアン#orian#ychai#イカイ#Brillaperilgusto#ジャンネット#西口カラー···ブルー袖丈···長袖素材···コットン季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボルゾネッラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

