ヘザーブラウンの限定シルクスクリーンプリントです。

ハワイのGREENROOM HAWAII にて購入し、購入後は1度も飾らず保管していました。

タイトルは"Me & My Captain"

ヘザーと夫のクリスとの結婚2周年を記念して50枚だけ作られた特別な1枚です。

クリスをモデルに描いた作品は他にもありますが、へザー本人が作品の中に描かれているのは、唯一この作品だけです。

ヘザー本人も気に入ってる作品とあって彼女のブログでも取り上げられてます。

額は購入時からセットされていました。この作品専用に作られた額で、文字が刻まれています。

即完売になった作品ですので、日本にある数も少ないと思われます。とても気に入っていましたが、大切にして下さるファンの方にお譲りしたいと思います。

HeatherBrown "Me & My Captain"

シルクスクリーン 2013年

世界限定50枚

左下 : 直筆ナンバリング(7/50)

右下 : 直筆サイン入り

フレームサイズ : 約52.3cm × 63cm

手摺りの版画ですので1点1点味のある仕上がりです。

絵から額は1度も外していませんが、購入時から小さなホコリや木屑など混入しています。

また、額もリサイクルウッドから作られていますので、元々傷やペイント汚れがあります。

大型商品のため発送に少しお時間頂く場合がございます。

自宅保管品である事をご理解頂ける方のご購入をお願いします。

写真をよくご確認の上、気になる点がありましたら必ず購入前にご質問ください。

すり替え防止の為商品ご購入後の返品には対応できませんので、ご了承のうえご購入ください。

Greenroom Gallery

グリーンルーム

ハワイ

ギャラリー

Greenroom Festival

商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の状態 やや傷や汚れあり

