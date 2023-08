カラー···ブラック

素材···本革

昨年発売され、国内でも数少ない販売数です。限られた方しか持っていません、中古でもすぐ売れてしまいます。

24.5 x 16.5 x 8.0 cm (幅 x 高さ x 奥行)

ソフトトランクとは全く異なる、LOUIS VUITTON伝統的製法の木型のトランクとなっています。旅行用トランクと同じ造りです。

画像最後に証明書有り。

元々100万円近い商品ですので、とてもつくりがしっかりしています。

ヴィトンのトランクと同じく、中に板が入っており、頑丈です。

女性が持っても、男性が持ってもとてもカッコイイです。

状態はかなり良いです。中には少しキズあります。

stray kidsのFelixさんもデザイン違いでお持ちで、とても人気です。

【商品名】クラッチ・ボックス

【ブランド】LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)

【ライン】モノグラム・エクリプス ショルダーバッグ

【主素材】モノグラムエクリプス レザー

【サイズ】 横: 約22cm 高さ: 約16cm マチ: 約7.5cmショルダー:約113.5~128cm

【カラー】 ブラック 黒 グレー 灰

【金具カラー】シルバー金具

【付属品】

保存袋、ショルダーストラップ、ネームタグ

【品番 型番】M20251(2023年4月現在現行品)

【参考価格】962,500円

【仕様/機能】

開閉式:プッシュロック式

内側:ファスナーポケット x 1

#ルイヴィトン

#LOUISVUITTON

#モノグラム

#レディースバッグ

#エクリプス

#ヴィトン

#VUITTON

#メンズバッグ

#ボディバッグ

#クラッチバッグ

#クラッチボックス

#ショルダーバッグ

#ハイブランド

#トランク

#CHANEL

#Dior

#DIOR

#YSL

#HERMES

#louisvuitton

#ルイヴィトン

#モノグラム

#ヴィトン

#ルイヴィトントランク

#ソフトトランク

#ルイヴィトンマカサー

#トランク

#ストレイキッズ

#フィリックス

#straykids

#スキズ

#Versace

#草間彌生

#ヴェルサーチ

#supreme

#シュプリーム

#バーバリー

#BURBERRY

#サンローラン

#GUCCI

#グッチ

#prada

#プラダ

#ロエベ

#roewe

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラック素材···本革昨年発売され、国内でも数少ない販売数です。限られた方しか持っていません、中古でもすぐ売れてしまいます。24.5 x 16.5 x 8.0 cm (幅 x 高さ x 奥行)ソフトトランクとは全く異なる、LOUIS VUITTON伝統的製法の木型のトランクとなっています。旅行用トランクと同じ造りです。画像最後に証明書有り。元々100万円近い商品ですので、とてもつくりがしっかりしています。ヴィトンのトランクと同じく、中に板が入っており、頑丈です。女性が持っても、男性が持ってもとてもカッコイイです。状態はかなり良いです。中には少しキズあります。stray kidsのFelixさんもデザイン違いでお持ちで、とても人気です。【商品名】クラッチ・ボックス【ブランド】LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)【ライン】モノグラム・エクリプス ショルダーバッグ 【主素材】モノグラムエクリプス レザー【サイズ】 横: 約22cm 高さ: 約16cm マチ: 約7.5cmショルダー:約113.5~128cm【カラー】 ブラック 黒 グレー 灰 【金具カラー】シルバー金具【付属品】保存袋、ショルダーストラップ、ネームタグ【品番 型番】M20251(2023年4月現在現行品)【参考価格】962,500円【仕様/機能】開閉式:プッシュロック式内側:ファスナーポケット x 1

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

