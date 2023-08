MONCLER×BEAMSの限定別注モデルです。ダウン量が多くてとても暖かいです。

100%国内正規品です。

状態は綺麗ですが、アニメタグにほつれ剥がれがあります。

(アニメタグはクリーニングに出すとすぐ解れてしまうことが多いです)

BEAMS独自の使用として左腕のタグが付いているポケットのボタンがゴールドになっています。

色はブラウンです。

サイズ1

肩幅 46cm

身幅 55cm

袖丈 64cm

着丈 63cm

綺麗だと思いますが中古品細かいことを気になさる方は慎重にご検討頂けるとありがたいです。

お気軽に質問してください(^^)

タトラス

ノースフェイス

CANADA GOOSE

ムーレー

DUVETICA

素材(詰め物)···ダウン

素材(詰め物)···ダウン

カラー···ブラウン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

