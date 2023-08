とにかくお素材にこだわり着やすさと機能性を追求するブルネロクチネリ。

おしゃれに慣れた大人の女性に選ばれる納得のブランドでございます。

オールシルクお素材がラグジュアリーなオールインワン。

スタイリッシュなパンツスタイルスーツ。

ウエストにはモニーレ金具が装飾されており、品よく輝きながらブランドをアピール。

ラグジュアリーなカジュアルスタイルを提案してくれます。

トップスサイドファスナーあり。

サイズ I42 F38

身幅:約40センチ 伸びます

全長:約145センチ 大体のお方で長いのでカットしてくださいませ

ウエスト幅:約41センチ

付属品:タグ

定価:241,500円

購入:直営店ブティック、正規内タグあり

自宅保管品。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブルネロクチネリ 商品の状態 未使用に近い

