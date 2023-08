速くおよび自由な NEIGHBORHOOD 最終価格！/新品未使用/ NH L.L.BEAN X トートバッグ

早々に売り切りたいと思いますので、購入をご検討されてる方はコメント願います!

//新品未使用// NEIGHBORHOOD NH X L.L.BEAN トートバック Lサイズになります。

最終価格!/新品未使用/ NEIGHBORHOOD NH X L.L.BEAN

L.L.Beanのボディをベースにカスタムを施したコットンキャンバス素材のトートバッグ。Lサイズ。フロント、バックにブランドロゴのエンブロダリー。袋口にネームタグを配置。L.L.Beanとのコラボレーションモデル。

Ron Herman

RHC

FCRB

SOPHNET

Uniform Experiment

SUPREME

お好きな方も是非!

よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド ネイバーフッド 商品の状態 新品、未使用

