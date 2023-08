ご覧頂きありがとうございます!

フォロワーの方限定で以下の料金にてお値引きさせていただきます。購入前にコメントお願い致します!

〜2999円→200円

〜9999円→300円

10000円〜→500円

●商品詳細

ROCA WEARの極太オーバーサイズB系バギーショーツ。

B系ブランドならではの極太シルエットと凝ったデザイン。

コテコテのストリートスタイルオールシーズンキマリマス。

オーバーサイズカルチャー、HIPHOP好きな方、してみたい方是非!!

古着屋LUCUSでは90年代ファッションを手本にした着こなしをご提案します!メンズアイテムですが女性の方がオーバーサイズでコーディネートして90sテイストに仕上げるのもオススメです!!

他にも色々と取り揃えております!

#古着屋LUCUS

●表記サイズ/

記載なし

●寸法/平置き

股上 36 股下 39 ウエスト 49 もも周り 40 裾まわり 35

着用者 179cm 70kg 普通体型

ウエストが大きいためベルトで絞って着用しています。

素人採寸につき多少の誤差はご了承ください。

●カラー/

インディゴ

●状態/

内タグが破損しています。

基本的にAランク以上の古着を仕入れておりますが、古着にご理解ある方のみよろしくお願いします!

“リバイバルブーム”という言葉を耳にする近年、ファッション界でも過去のトレンドが再燃焼!

●送料無料、即購入OKです!

#90s #90sストリート #HIPHOP #スケーター #古着男子 #古着女子 #ユニセックス #ヴィンテージ #オーバーサイズ #アウトドア #古着屋LUCUS

管理番号

FUBU フブ ECKO UNLTD エコー Sean John ショーンジョン PHAT FARM ファットファーム PELLE PELLE ペレペレJOKER BRAND ジョーカーブランド KARL KANI Johnny blaze ジョニーブレイズ freaky pnb nation triple five soul

カールカナイ ROCAWEAR ロカウェア Southpole サウスポール ファットアルバート ジルボー

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

