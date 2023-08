公式の店舗 Lilybrown リリーブラウン カットアウトバイカラーニットワンピース ロングワンピース

ライブにて一度使いましたが、着なくなった為出品いたします。

LILYBROWN 2023 SS

カットアウトバイカラーニットワンピース

カラー:ラベンダー サイズ:フリー

タグなし 未使用

お気軽にコメントください^^

[Design/Styling)

大人気ワンピースがアップデートして登場。胸元のカットアウトが程よい肌見せと個性を演出してくれるニットワンピース。今季は構築的なボリュームから袖口にかけて細くなるジゴスリーブを採用し、袖口に胸元と同色の配色ラインを施しました。体のラインを捨い過ぎない程よいゆとりのマーメイドシルエットは、骨格を問わず幅広い方にお勧めです。

#Lilybrown #リリーブラウン #SNIDEL #スナイデル

#ワンピース #ニットワンピース

カラー···ベージュ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リリーブラウン 商品の状態 未使用に近い

