■商品説明

FIVE BROTHER ファイブブラザーのチェックシャツ 半袖です。

FIVE BROTHERのシャツの中では1番有名な 映画HEROで木村拓哉さんが着用したことで 大人気となったブラウンチェック柄のシャツです。

■サイズ

Lサイズ 肩幅約44cm 身幅約48cm 着丈約75cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

■商品状態:

中古購入で、2回~3回程度着用しました。

状態は良いです。

used品をご理解くださる方のみご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ファイブブラザー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

