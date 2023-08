逆輸入 90s USA製 NIKE ナイキ Tシャツ ジョーダン ヴィンテージ MVP Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただきありがとうございます。

●商品説明

90s USA製 NIKE ナイキ Tシャツ ジョーダン 1992年 MVP ヴィンテージ

1992年、ジョーダンのMVP受賞を記念したTシャツです。

銀タグ、USA製、袖裾シングルステッチのスペシャルヴィンテージ。

●カラー

スミクロ

●素材

コットン100%

●状態

こちらの商品の状態は【3】です。

左袖背面側、袖と胴の境界のステッチ付近に小さな穴があります。

ヴィンテージゆえ、プリントのひび割れや色褪せ等の使用感がありますので、ヴィンテージにご理解のうえご購入ください。

【1】新品または新品同様に近いもの

【2】多少使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れはないもの。

【3】使用感や部分的にダメージや汚れがあるが、着用には問題がないもの。普段、古着を着用する方なら気にならない程度。

【4】使用感やダメージ、汚れがあるもの。古着慣れしている方におすすめ。

【5】目立つダメージや汚れがあるもの。古着上級者の方やダメージ、汚れが気にならない方におすすめ。

●サイズ

表記M

実寸平置き(cm)

着丈:67

身幅:50

肩幅:47

袖丈:19

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

