90年代、コンバースオールスター・アシンメトリー・レザーです。USA製の表記サイズは7インチでカラーはブラックです。デットストックでオリジナルの箱付きで紙タグが1枚だけ残っています。復刻でフミトガンリュウとのコラボで発売された商品のです。オリジナルは、出現率が低くかなり希少性の高い商品です。室内試着のみで保管していました。

各種状態

画像4枚目 インソールに硬化はほぼありません

画像5枚目 ダメージはありません

画像6枚目 同上

画像7枚目 同上

画像8枚目 同上

画像9枚目 同上

画像10枚目 右足に若干の汚れがあります

上記以外にはダメージありません。レザーもいい状態を保っています。

各種サイズ

表記サイズ 7インチ(25.5cm)

アウトソール 27.5cm

同モデルが、フミトガンリュウとのコラボや現行物で販売されていますが、オリジナルはなかなか出逢えないと思います。カラーもホワイトやレッドもありますが、こちらは1番人気のブラックレザーです。サイズが小さめですが、現行ナイキの26cmを履く当方でジャストです。

こちらの商品を履いて、アウターはリーバイス506xx・507xx・70505・Leeストームライダー・Lee220等のヴィンテージデニムジャケットやスタータースタジャンやブラウンズビーチジャケットやB-15やパタゴニアダスパーカー・パフジャケットやチャンピオンリバースウィーブ・ヴィンテージスウェット等を着用して、パンツはリーバイス501xx・501zxx・518・519・800ヴィンテージデニム関係等との相性が良い思います。

追加画像等も対応します。商品説明とプロフィールを確認してからコメント下さい。

複数購入を検討して頂ける場合、価格交渉に応じます。

アベイシングエイプTシャツ・ロンT・スウェット・パーカー

NEIGHBORHOODネイバーフッドTシャツ

SupremeシュプリームTシャツ

stussyTシャツ・ロンT・スウェット・ナイロンジャケット

チャンピオンランタグ

ゴツナイキ

ヴィンテージTシャツ

ヴィンテージアロハ・ハワイアン・ボーリングシャツ

コンバースジャックパーセル

ヴィンテージスニーカー

上記に記載している商品関係を出品しています。

ご検討、宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド コンバース 商品の状態 未使用に近い

