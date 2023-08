【受注生産品】 23:59迄 6/25 期間限定：ノースフェイス フライト150 レインテックス ジャケット/上着

♯お値下げいたしました! ¥14,500 → ¥13,770

ご覧いただき、ありがとうございます。

1回試着したのみの美品で、画像のとおり、かなり綺麗です。記名跡もございません。着用しないまま、サイズアウトしてしまいました。

ゴアテックス(R)パフォーマンスシェルを使用した、ノースフェイスの最高品質のレインウェアです。雨の日の外出や通学などの普段使いから、キャンプや登山、林間学校などのアウトドアまで幅広く活用できます。

THE NORTH FACE ザ・ノース・フェイス

RAINTEX FLIGHT Kid’s レインテックス フライト キッズ

定価¥30,800

Size:150

以下メーカーHPより

子供にはアウトドアで思いっきり遊んでほしい、そして一緒に思い出を作りたいという夢を描くなら、レインウエアの品質は重要な問題です。高い防水性能はもちろんのこと、蒸れにくさ、軽さと動きやすさという点においても、最高品質のレインウエアを選びたいところ。レインテックスフライトは、軽量で柔らかな着心地のゴアテックス(R)パフォーマンスシェルを使用。ゴワつきや蒸れ感、着心地の悪さを感じさせないこのウエアなら、きっと雨も大好きな友達になるでしょう。

【Fabric】 GORE-TEX(R)PerformanceShell(3層)(表/ナイロン100%、中間層/フッソ皮膜、裏/ナイロン100%)全シームシーリング加工フロントダブルフラップ(レインレール付き)ワンハンドアジャスター対応ビルトインフード

【Size】(単位/cm)

150(身長145~155、チェスト70~76、ウエスト61~67、ヒップ74~80)

素人検品につき、見落としがございましたら、ご容赦ください。中古品につき、ご理解いただける方のみ、ご検討ください。ご購入後の返品はご容赦ください。

#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#RAINTEXFLIGHT

#レインウェア

#キッズ

#モンベル #コロンビア #エーグル

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

着丈···ミドル

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し可)

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 150cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

♯お値下げいたしました! ¥14,500 → ¥13,770ご覧いただき、ありがとうございます。1回試着したのみの美品で、画像のとおり、かなり綺麗です。記名跡もございません。着用しないまま、サイズアウトしてしまいました。ゴアテックス(R)パフォーマンスシェルを使用した、ノースフェイスの最高品質のレインウェアです。雨の日の外出や通学などの普段使いから、キャンプや登山、林間学校などのアウトドアまで幅広く活用できます。 THE NORTH FACE ザ・ノース・フェイスRAINTEX FLIGHT Kid’s レインテックス フライト キッズ定価¥30,800Size:150以下メーカーHPより子供にはアウトドアで思いっきり遊んでほしい、そして一緒に思い出を作りたいという夢を描くなら、レインウエアの品質は重要な問題です。高い防水性能はもちろんのこと、蒸れにくさ、軽さと動きやすさという点においても、最高品質のレインウエアを選びたいところ。レインテックスフライトは、軽量で柔らかな着心地のゴアテックス(R)パフォーマンスシェルを使用。ゴワつきや蒸れ感、着心地の悪さを感じさせないこのウエアなら、きっと雨も大好きな友達になるでしょう。【Fabric】 GORE-TEX(R)PerformanceShell(3層)(表/ナイロン100%、中間層/フッソ皮膜、裏/ナイロン100%)全シームシーリング加工フロントダブルフラップ(レインレール付き)ワンハンドアジャスター対応ビルトインフード【Size】(単位/cm)150(身長145~155、チェスト70~76、ウエスト61~67、ヒップ74~80)素人検品につき、見落としがございましたら、ご容赦ください。中古品につき、ご理解いただける方のみ、ご検討ください。ご購入後の返品はご容赦ください。#THENORTHFACE#ノースフェイス#RAINTEXFLIGHT#レインウェア#キッズ#モンベル #コロンビア #エーグルカラー···ブルー柄・デザイン···無地着丈···ミドル素材···ナイロンフード···フードあり(取外し可)季節感···春、夏、秋、冬

