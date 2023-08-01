宅配便配送 【個性的】エクストララージ☆総柄☆オープンカラーシャツ　レーヨン　M　:HS シャツ

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マルニ marni 開襟シャツ 水色



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★返品・返金

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検品はしっかりとさせていただいていますが、あまりの状態の見落としがあれば、返品・返金対応も致します。

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＜ブランド名＞

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＜ジャンル＞

【未使用品】MINEDENIM ドット柄 レギュラーシャツ

ストリート系、90S系、スケーター系、HIPHOP系のファッションをお好みの方にお勧めです。

長袖 柄シャツ 総柄 バロック調 船 イカリ 黄色×黒×白 レトロ 古着



希少 ジャンニヴェルサーチ シルク ドレスシャツ 48 メンズ

＜商品のポイント＞

フェアファクス ドレスシャツ３枚セット トーマスメイソン2着＋アルビニ1着

・柄もの（総柄、個性的、車柄、美女柄）

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NOMAt.d. アロハシャツ 総柄 モノトーン

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コムデギャルソンオム 開襟 オープンカラー 変形襟 レーヨン100 長袖シャツ

レーヨン100%

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WACKO MARIA ワコマリア 舐達麻 殺人音楽 開襟シャツ USED品

＜状態＞

【美品】dior homme パイプ襟シャツ サイズ表記:42 L相当

古着ですが状態もよく、これからもたくさん着ていただけます。

スポンジ様専用スターオブハリウッド beamsビームス



Supreme®/Nike® Cotton Twill Shirt ピンク

＜サイズ＞

Givenchy shirts 新品未使用 正规品

メンズMサイズ

xulnu 様PORTER CLASSIC サシコスーパーライトケルアックシャツ

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ポールスミス "ARCHIVE FLORAL" プリント 半袖 花柄シャツ

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HOUSTON ヒューストン ボーリングシャツ 黒 チェーンステッチ 刺繍 L



Nick&Nora 90s ホルスタイル 牛柄 セットアップ パジャマシャツ

＜カラー＞

Ralph Lauren 90s コットン ハワイアンシャツ

ホワイト 白色

すぎぞーさま専用sedan all purpose



wackomaria ワコマリア ボブマーリー Sサイズ 半袖

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド エクストララージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【１〜２日以内発送】・【フォロー割】・【おまとめ割】実施中！ ★フォロー割フォローして下さった方には、表示価格より以下の通り割引させて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい☆～¥2,980 → ¥200引き～¥4,980 → ¥300引き～¥9,980 → ¥500引き¥10,000～ → ¥1,000引き ★おまとめ割おまとめ買いでお値引きします！ コメント欄にてご相談下さい！ ★返品・返金検品はしっかりとさせていただいていますが、あまりの状態の見落としがあれば、返品・返金対応も致します。 その他のアイテムもよろしければご覧ください^_^ ●同ジャンルの出品一覧#はまの古着屋_半袖Tシャツ・半袖シャツ●全ジャンルの出品一覧#はまの古着屋_全商品 NO.711 ⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ ＜ブランド名＞XLARGE エクストララージ ＜ジャンル＞ストリート系、90S系、スケーター系、HIPHOP系のファッションをお好みの方にお勧めです。 ＜商品のポイント＞・柄もの（総柄、個性的、車柄、美女柄）・オープンカラー ＜素材＞レーヨン100% ＜状態＞古着ですが状態もよく、これからもたくさん着ていただけます。 ＜サイズ＞メンズMサイズ着丈→66cm肩幅→44cm身幅→51cm袖丈→22cm ＜カラー＞ホワイト 白色 ⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エクストララージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ピールアンドリフト アナーキーシャツ 松山限定【美品】エッリコフォルミコラ シャツ グレンチェック柄 サイズ38JIL SANDER ジルサンダー半袖シャツ50s ベースボールシャツ ※マチ付き 【レア品】ロンハーマン Ron Herman RHC UUAVE アロハシャツ☆宝剣様専用☆他の方は絶対にご購入しないでください。半額SALE【パッチワーク】ポリシャツ菅田将暉オートクチュールUS常田大輝ゆうたパタゴニア メンズ パタロハ アロハシャツ 1999年製 Mサイズヴィンテージ 50s ブラックモールスキンJKTラコステ 白シャツ サイズ41 MからL相当